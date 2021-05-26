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Бизнесу Чувашии возместят 30% затрат на покупку оборудования для переработки молока и мяса

Государственную поддержку смогут получить более 140 производителей сельскохозяйственной отрасли

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Чувашии приняли решение о возмещении предпринимателям 30% затрат на покупку оборудования для глубокой переработки молока, мяса, картофеля и овощей, сообщается на сайте правительства республики.

"В Чувашии возмещают 30% затрат на приобретение оборудования для глубокой переработки молока, мяса, картофеля и овощей. Такое решение принято сегодня на очередном заседании кабинета министров", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра сельского хозяйства республики Алины Семеновой, возмещение затрат на приобретение техники - одна из наиболее востребованных мер господдержки. С учетом предлагаемых изменений государственную поддержку в 2021 году смогут получить свыше 140 сельхозтоваропроизводителей. На это в бюджете республики предусмотрено 548 млн рублей.

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