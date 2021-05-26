В Ингушетии на средства нацфонда построят очистные сооружения для двух медорганизаций

МАГАС, 26 мая. /ТАСС/. Национальный фонд развития Ингушетии выделит средства на строительство очистных сооружений для центра фтизиопульмонологии и онкодиспансера, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Республиканский онкологический диспансер и центр фтизиопульмонологии были построены по федеральным целевым программам без обязательных очистных сооружений. По поручению главы республики комплексы обеззараживания сточных вод в упомянутых лечебных учреждениях будут установлены за счет средств национального фонда развития Ингушетии. В данное время идет разработка проектно-сметной документации, с целью изучения грунтовых вод ведутся инженерно-геологические изыскания, также достигнуты соглашения с поставщиками модульных очистных сооружений", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ранее также по указанию главы региона приглашенными специалистами из Ставрополя была отремонтирована система очистного оборудования горной Джейрахской районной больницы, которая не функционировала с момента сдачи объекта.

"Мы вынуждены изыскивать средства и закрывать прорехи в новых, казалось бы, объектах, которые сданы с недостатками. А есть еще долгострои, возведение которых тянется до семи лет. Нужно обновить все материалы, направленные в соответствующие органы, чтобы, наконец, нашлись виновные. Так дальше нельзя", - цитирует пресс-служба Калиматова.

В мае 2020 года Махмуд-Али Калиматов создал Национальный фонд развития республики, в который отчисляет свою заработную плату. На средства фонда в регионе уже проведены масштабные благотворительные акции, закуплен спортинвентарь в спортивные школы, строится котельная для отопления многоэтажных домов для детей-сирот и молодых семей, запущен досуговый центр для незрячих и слабовидящих и т.д.