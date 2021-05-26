Глава "Молвест" заявил о готовности к обязательной маркировке молочной продукции

НОВОРОССИЙСК, 26 мая. /ТАСС/. Холдинг "Молвест", который входит в четверку крупнейших компаний по объему переработки молока в России, готов к обязательной маркировке сыров, которая заработает в России с 1 июня 2021 года. Об этом в среду заявил генеральный директор холдинга Анатолий Лосев, выступая на Молочной олимпиаде в Новороссийске.

"Предприятия компании по производству сыра готовы к введению маркировки: мы обучили людей, закупили необходимое оборудование и программное обеспечение", - пояснил Лосев, добавив, что всего в рамках подготовки потребуется оснастить оборудованием 69 различных производственных линий на предприятиях "Молвеста".

Вертикально-интегрированный холдинг "Молвест" был создан в 2006 году на базе ОАО (сейчас ПАО) "Молочный комбинат "Воронежский" и входит в четверку компаний РФ по объему переработки молока. В состав компании входит 7 заводов, шесть молочных ферм, на которых содержится более 28 тыс. коров. Компания перерабатывает более 500 тыс. тонн молока в год и выпускает около 280 наименований молочной продукции восьми торговых марок: "Вкуснотеево", "Молвест", Felicita, "Нежный возраст", "Фруате", "Иван Поддубный", "Волжские просторы" и "Кубанский хуторок". Продукция компании продается более чем в 30 регионах России.

В течение 2021 года будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 года, рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства.

XII Молочная Олимпиада проходит в Новороссийске 23-27 мая 2021 года. Форум организован изданием The DairyNews и посвящен состоянию, развитию и перспективам российской молочной промышленности. В мероприятии принимают участие около 400 делегатов.

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