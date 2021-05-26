Путин: восстановление уровня доходов граждан должно быть приоритетом для властей

"Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней", - сказал глава государства, открывая в среду совещание по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

Глава государства заметил, что в этой сфере наблюдается непростая ситуация. "Здесь нужно работать в тесном контакте с бизнесом, с деловым сообществом, которому принадлежит ключевая роль в развитии рынка труда и восстановлении экономики", - сказал он.

Путин напомнил, что сегодня, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства. "Я хочу поздравить с этим праздником всех, кто ведет свое дело в России, создает рабочие места, своим трудом, упорством, талантом достигает успеха", - обратился президент к предпринимательскому сообществу, поблагодарив собственников и руководителей отечественного бизнеса за ответственный подход и усилия по сохранению трудовых коллективов, проявленный в период пандемии. Он также отметил, что в этот непростой период предприятия и компании работали надежно во всех жизненно важных сферах.

"За последний год мы видели множество примеров, когда за текущими проблемами наши предприниматели не упускали из виду долгосрочных задач, вкладывались в модернизацию производства, в увеличение экономического и технологического потенциала России, стремились менять к лучшему жизнь в населенных пунктах регионов, в стране в целом", - добавил Путин, заметив, что такое отношение бизнеса к делу заслуживает самого искреннего уважения и поддержки со стороны государства и общества. Глава государства поблагодарил ведущие деловые объединения страны, которые активно участвуют в подготовке стратегических планов и реализации национальной повестки развития.

Путин подчеркнул, что российский бизнес будет широко представлен на площадке Петербургского международного экономического форума. Он обратился к правительству, руководству федеральных ведомств и регионов, с призывом максимально использовать возможности форума для диалога с бизнесом, предметного обсуждения проблем российского предпринимательства, "чтобы в дальнейшем выйти на решения, которые позитивно скажутся на развитии отраслей и целых территорий нашей страны, на повышении занятости и доходов граждан".

Уровень занятости

Президент также заявил, что число работающих граждан в РФ нужно увеличить еще на 700 тыс., чтобы выйти на уровень занятости, который был до пандемии.

"После спада прошлого года численность занятых в нашей экономике уже выросла на 1 млн 200 тыс. человек. Нужно увеличить ее еще как минимум на 700 тыс., чтобы выйти на уровень 2019 года", - сказал Путин.

Он пояснил, что тогда уровень безработицы составлял примерно 4,7%. "Напомню еще раз, именно такая задача поставлена перед правительством", - указал российский президент, говоря о возвращении рынка занятости к допандемийным показателям.

По его словам, сейчас в стране сохраняется устойчивая тенденция на снижение безработицы и восстановление рынка труда. Глава государства отметил, что в прошлом августе безработица в России была на пиковом значении и составляла 6,4%, а в апреле текущего года ее уровень сократился уже до 5,2%.