Власти Москвы сообщили, что инвестиционная программа составляет около €14 млрд

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Инвестиционная программа в Москве составляет 1,2 трлн рублей - около €14 млрд, половина из этой суммы направляется на реализацию "зеленых" проектов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если говорить в целом об инвестиционной программе Москвы, то на сегодняшний момент она составляет 1,2 трлн рублей - около €14 млрд. Около половины из этих денег направляются на реализацию "зеленых" проектов. Говоря о том, какую часть от общего объема "зеленых" проектов мы инвестируем за счет соответствующего выпуска облигаций, то это получается где-то одна четырнадцатая от общего объема тех проектов, которые реализуются за счет города", - сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что город является крупным инвестором, но не основным. Городские инвестиции составляют порядка четверти от общего объема инвестиций в столице. Специалисты отмечают, что объем инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и крупных компаний, которые работают на московском рынке, включают большую долю "зеленых" проектов.

Средства от размещения "зеленых" облигаций Москвы будут направлены на финансирование городских проектов, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта, замену автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. Москва будет ежегодно публиковать отчеты об использовании средств от облигаций.