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Путин предложил обсудить на совещании по экономике поддержку МСП и рынок жилья

Президент напомнил, что говорил об этих направлениях в послании парламенту

СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил обсудить на совещании по экономике в среду дополнительную поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) и ситуацию на рынке жилья.

"В рамках сегодняшнего совещания предлагаю помимо общей экономической картины отдельно остановиться на дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, рассмотрим положение дел на рынке жилой недвижимости, обсудим вопросы, касающиеся доступности жилья для граждан", - сказал глава государства, обращаясь к участникам совещания по экономическим вопросам, которое проходит в режиме видеоконференции.

Президент напомнил, что говорил об этих направлениях в послании парламенту.

"Были даны соответствующие поручения правительству подготовить конкретные предложения по каждой из этих тем, наладить здесь плотную совместную работу федеральных ведомств, региональных команд, отечественного бизнеса", - указал глава государства.

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