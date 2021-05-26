В Нижегородской области заработал первый в России маркетплейс в агропромышленном секторе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Первая в России цифровая платформа в сфере агропромышленного комплекса "АПК-навигатор" заработала в Нижегородской области. Об этом журналистам в среду сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Внедрение цифровых технологий в сфере АПК напрямую влияет на развитие сельскохозяйственного производства. Платформа "АПК-навигатор" призвана сформировать прозрачный рынок сельхозпродукции и помочь предпринимателям повысить эффективность бизнес-процессов. Благодаря функционалу сервиса в режиме реального времени можно заключать прямые безопасные сделки, осуществлять мониторинг цен и проверять репутацию контрагента, устанавливать новые деловые связи и расширять рынки сбыта", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что платформа была разработана на базе "Нижегородского института развития использования земель". Услуги маркетплейса предоставляются бесплатно как для покупателя, так и для продавца.

Новый сервис позволяет воспользоваться предложениями о лизинге, логистике и складском хранении продукции. "Эффективность бизнес-процессов в АПК отразится на ценах для конечного потребителя. Качественная фермерская продукция станет доступнее для нижегородцев", - добавил губернатор Нижегородской области.