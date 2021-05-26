Правительство прорабатывает меры стимулирования инвесторов в "зеленые" бумаги

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство России дополнительно прорабатывает меры стимулирования для инвесторов, которые будут вкладываться в "зеленые" ценные бумаги, в их обсуждении принимает участие руководство Москвы. Об этом сообщил в ходе презентации первого выпуска "зеленых" облигаций города заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

"Мы уверены, что наш пример (размещения "зеленых" облигаций - прим. ТАСС) со стороны органов власти будет поддержан другими регионами и, безусловно, самой Российской Федерацией. Мы с коллегами из федерального министерства финансов подробно обсуждали программу наших заимствований. Коллеги тоже заинтересованы в выпуске соответствующих ценных бумаг", - сказал Ефимов.

"На уровне Министерства экономического развития Российской Федерации на данный момент собрана рабочая группа, которая занимается нормативным регулированием данного вопроса и дополнительно прорабатывает меры стимулирования для инвесторов, которые будут вкладываться в соответствующие ["зеленые"] ценные бумаги. Сейчас мы эти меры с ними активно обсуждаем", - добавил он.

По мнению заместителя мэра Москвы, доля экологических проектов в инвестпрограммах страны и крупных частных компаний будет расти, однако, для этого необходимо создание соответствующей культуры.

"Среди западных инвесторов такая культура есть, мы видим это, и "зеленые" облигации, которые котируются на европейских биржах, имеют более выгодные предложения по ставкам купонов. Мы, к сожалению, не можем этим же похвастать, но, тем не менее, важно в этом направлении двигаться. Уверен, что в последующем мы увидим аналогичные изменения и на нашем финансовом рынке", - резюмировал Ефимов.

"Зеленые" облигации Москвы

27 мая состоится размещение первого в России субфедерального выпуска "зеленых" облигаций Москвы. Объем выпуска составит 70 млрд рублей (777 млн евро), номинал облигаций - 1 тыс. рублей (11 евро), срок обращения - 7 лет. Дата погашения - 18 мая 2028 года.

Эквивалент полученных от размещения "зеленых" облигаций средств правительство города направит на финансирование и рефинансирование городских экологических проектов в целях снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2 ) от автотранспорта.

"Зеленые" облигации Москвы будут размещены на Московской бирже, приобрести их могут российские и иностранные инвесторы, управляющие компании, трейдеры и частные лица.