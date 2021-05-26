Эксперт: Москва воспринимается как модель развития зеленых зон

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Известный французский политик и предприниматель Жан-Пьер Тома, основавший инвестиционный фонд Thomas Vend me, считает столицу России ярким примером развития зеленых зон и транспортных сетей.

"Российская столица становится в мире образцом развития зеленых зон и современных транспортных сетей, - заявил он в среду, выступая на презентация первого выпуска "зеленых" облигаций города Москвы для участников Парижской биржи. - Москва активно работает в духе идей Парижского соглашения по климату, и ее все чаще справедливо воспринимают как модель". Тома считает очень важным выпуск "зеленых" облигаций и приветствовал эту инициативу города.

"Этот проект привлечет внимание многих мегаполисов и регионов, - убежден он. - Французские предприятия поддержат эту инициативу".

Принявший участие в дискуссии глава Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде подчеркнул, что "деловой мир Франции глубоко заинтересован в сотрудничестве с Россией". "С 2014 года ни одна французская компания не ушла с российского рынка, - констатировал он. - Более того, Франция является сегодня ведущим инвестором в российскую экономику и первым работодателем среди зарубежного бизнеса в России".

Генеральный директор французской ассоциации Paris Europlace Арно де Брессон выступил на симпозиуме с инициативой о проведении "зеленого авторалли Москва-Париж", которое послужит символом нового направления взаимодействия России и Франции. "Это авторалли должно пройти на электомобилях, чтобы подчеркнуть зеленую повестку нашего сотрудничества", - отметил он.

"Зеленые" облигации Москвы

27 мая состоится размещение первого в России субфедерального выпуска "зеленых" облигаций Москвы. Объем выпуска составит 70 млрд рублей (€777 млн), номинал облигаций - 1 000 рублей (€11), срок обращения - семь лет. Дата погашения - 18 мая 2028 года.

Эквивалент полученных от размещения "зеленых" облигаций средств правительство города направит на финансирование и рефинансирование городских экологических проектов в целях снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта.

"Зеленые" облигации Москвы будут размещены на Московской бирже, приобрести их могут российские и иностранные инвесторы, управляющие компании, трейдеры и частные лица.