Члены Конгресса США просят Госдеп объяснить отказ от санкций против Nord Stream 2 AG

Послание соответствующего содержания направили госсекретарю США Энтони Блинкену член Палаты представителей Майкл Маккол (от штата Техас) и сенатор Джеймс Риш (от Айдахо). Текст письма обнародовала в среду пресс-служба комитета по иностранным делам Палаты представителей, членом которого является Маккол.

В документе говорится, что оба законодателя "очень обеспокоены и разочарованы решением администрации не применять санкции" в отношении компании Nord Stream 2 AG. "Мы решительно не согласны с тем, что отказ от использования в данном случае санкций отвечает национальным интересам США, поскольку он укрепит рычаг влияния России на поставки энергоресурсов европейским союзникам [Вашингтона]. Мы рассчитываем, что вы дадите в деталях полное обоснование принятому решению комитетам по иностранным делам и Сената, и Палаты представителей", - отмечают Маккол и Риш. Нынешним главой администрации США является Джо Байден, представляющий Демократическую партию.

Блинкен подтвердил 19 мая, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам шефа американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США. При этом Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".