Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 18 по 24 мая составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,1%.

С начала мая потребительские цены выросли на 0,5%, с начала года - на 3,2%. В годовом выражении инфляция на 24 мая 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,81%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю больше всего среди продовольственных товаров подорожали белокочанная капуста - на 7%, морковь - на 5,2%, репчатый лук - на 2,5%.

Куриные яйца в среднем по стране подешевели на 2,3%, в том числе в 13 регионах России - на 0,1-0,9%, в 20 регионах - на 1,0-2,3%, в 22 регионах - на 2,4-4,9%, в 14 регионах - на 5-15,7%. В четырех регионах цены не изменились. В девяти регионах яйца подорожали на 0,1-0,9%, в трех регионах - на 1-2,1%.

Цены на куриное мясо в среднем по стране выросли на 0,2%, в том числе в 28 регионах - на 0,1-0,5%, в восьми регионах - на 0,6-0,9%, в девяти регионах - на 1-3,4%. В 10 регионах цены не изменились. В 24 регионах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,9%, в шести регионах - на 1-1,7%.

Подсолнечное масло в среднем подорожало на 0,5%. В 28 регионах цены выросли на 0,1-0,5%, в 13 регионах - на 0,6-0,9%, в 11 регионах - на 1-3,2%. В 28 регионах цены не изменились. В пяти регионах цены снизились на 0,1-1,2%.

Плодоовощная продукция в среднем не изменилась в цене. Картофель подорожал на 3,8%, яблоки - на 0,1%. В то же время цены на огурцы снизились на 8,2%, помидоры - на 3,5%.

Среди остальных продуктов питания выросли цены на гречневую крупу - на 0,7%, вареную колбасу - на 0,6%, свинину, баранину, маргарин, карамель - на 0,5%, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, мясные консервы, печенье, водку - на 0,3%, говядину, сливочное масло, жирный творог, сметану, овощные консервы для детского питания, черный чай, вермишель, макаронные изделия - на 0,2%, мясные, фруктово-ягодные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб, пшеничную муку и соль - на 0,1%. При этом цены на полукопченую и варено-копченую колбасу, сычужные твердые и мягкие сыры, стерилизованное молоко, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки и пшено не изменились.

Медикаменты, непродовольственные товары и услуги

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали корвалол - на 0,7%, отечественные поливитамины без минералов - на 0,6%, валидол - на 0,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,3%, левомеколь - на 0,2%, бромгексин, нимесулид - на 0,1%. Цены на аллохол снизились на 0,3%, комбинированные анальгетики, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,1%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных - на 0,6%, туалетная бумага - на 0,5%, женские гигиенические прокладки, сухие корма для животных - на 0,3%, хозяйственное и туалетное мыло, зубные щетки и пасты - на 0,2%, детские бумажные подгузники - на 0,1%. Цены на спички и стиральные порошки не изменились.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на напольные электропылесосы - на 0,9%, телевизоры, отечественные сигареты с фильтром - на 0,6%, женские колготки, майки, мужские и детские футболки - на 0,3%, спортивные костюмы для детей, мужские носки, кроссовки для взрослых - на 0,2%, новые легковые автомобили иностранных марок, носки и гольфы, кроссовки для детей - на 0,1%. Цены на новые отечественные легковые автомобили не изменились. В то же время шампуни подешевели на 0,4%, смартфоны и джинсы для детей - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Цены на проживание в гостиницах (от одной до пяти звезд) выросли от 1,1% до 4,5%, в хостелах - на 2%, путевки в дома отдыха и пансионаты - на 0,9%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги и услуги городского пассажирского транспорта не изменились.