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На Украине пообещали бороться с "Северным потоком - 2", пока по трубопроводу не пойдет газ

С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Fabrizio Bensch/Pool via AP
Описание
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
© Fabrizio Bensch/Pool via AP

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на встрече в Киеве обсудили тему "Северного потока - 2".

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Глава внешнеполитического ведомства пообещал, что его страна будет бороться с реализацией проекта, пока по трубопроводу не пойдет газ.

"Северный поток - 2" мы тоже обсуждали <...> Мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И пока газ не потек по "Северному потоку - 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - заявил Кулеба в ходе прошедшей по итогам совместной с Шмид пресс-конференции.

Теги
УкраинаКулеба, Дмитрий Иванович
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