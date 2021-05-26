На Украине пообещали бороться с "Северным потоком - 2", пока по трубопроводу не пойдет газ

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на встрече в Киеве обсудили тему "Северного потока - 2".

Глава внешнеполитического ведомства пообещал, что его страна будет бороться с реализацией проекта, пока по трубопроводу не пойдет газ.

"Северный поток - 2" мы тоже обсуждали <...> Мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И пока газ не потек по "Северному потоку - 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - заявил Кулеба в ходе прошедшей по итогам совместной с Шмид пресс-конференции.