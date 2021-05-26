Объем госдолга бюджета Смоленской области снизился на 8% по отношению к доходам

ТАСС, 26 мая. Объем государственного долга Смоленской области в 2020 году сократился с 88% до 80% по отношению к доходам бюджета региона и составил 29,3 млрд рублей. По этому показателю регион выполнил обязательства перед федеральным центром по снижению долговой нагрузки, сообщил в среду губернатор Алексей Островский, выступая в областной думе с отчетом о работе за прошедший год.

"Положительная динамика последних лет продолжается. <…> Объем госдолга по состоянию на 1 января 2021 года составил чуть более 80% к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета. На начало 2020 года было 88%, а пять лет назад, напомню, - 113%. То есть все обязательства, взятые перед федеральным центром, регион выполняет последовательно и в установленные сроки", - сказал Островский.

Он добавил, что собственные доходы Смоленской области за 2020 год, в период пандемии коронавируса, составили 36,3 млрд рублей, это на 3,4 млрд рублей больше, чем было годом ранее. "Все это показывает, что наша экономика, предприятия, бизнес выстояли, а решения, принимаемые на федеральном и региональных уровнях, оказались адекватными ситуации и своевременными", - отметил Островский.

В целом по итогам 2020 года общий объем доходов областного бюджета составил почти 56,4 млрд рублей, объем расходов - 59,3 млрд рублей, дефицит - 2,9 млрд рублей, или 8,3%. По данным Минфина РФ, объем госдолга Смоленской области на 1 января 2021 года составил 29,3 млрд рублей всего, из них 11,3 млрд рублей - коммерческие кредиты. За счет реструктуризации сумма коммерческих займов в течение 2020 года сократилась на 1,3 млрд рублей, 1 мая 2021 года - еще на 1,1 млрд рублей и составили 10,2 млрд рублей, общая сумма госдолга уменьшилась до 28,1 млрд рублей.

Ранее Островский в интервью ТАСС сообщал, что к 2024 году регион должны выйти на 80% госдолга к объему собственных доходов. Программа реструктуризации обязательств регионов перед федеральным бюджетом утверждена в конце 2017 года и рассчитана на семь лет. В первые два года предусматривалось погашение по 5% реструктурированного долга, при этом субъекты РФ с темпами роста налоговой базы не ниже инфляции смогут продлить ее до 12 лет.