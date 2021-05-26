Катарский банк развития намерен подписать на ПМЭФ соглашение со "Сколково"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Катарский банк развития планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ряд соглашений о сотрудничестве с российскими структурами, в том числе со "Сколково". Об этом сообщил в среду ТАСС генеральный директор банка Абдулазиз Нассер Аль-Халифа на торжественном приеме в Российско-катарском деловом совете.

"Я лично представляю катарский банк развития здесь, это одна только организация, одна структура. Я надеюсь, что мы подпишем соответствующие соглашения или какие-то другие документы с российской стороной, - сказал он. - Это будет соглашение о совместном сотрудничестве, сотрудничестве с инновационным центром "Сколково" прежде всего, а также с Российским экспортным банком [Росэксимбанк, входящий в группу РЭЦ (Российский экспортный центр)], с различными инвестиционными российскими фондами, а также с Российским банком помощи и поддержки малому и среднему предпринимательству. Это соглашение о сотрудничестве между государственными структурами"

Аль-Халифа подчеркнул, что предстоящий форум - хорошая площадка для обмена мнениями по различным вопросам.

Катар примет участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, делегация Катара будет одной из самых многочисленных среди участников форума.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.