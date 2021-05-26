Кабмин выделит 65 млн рублей на создание фильма "Гардемарины 1787. Война"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство выделит 65 млн рублей из резервного фонда на создание фильма "Гардемарины 1787. Война" режиссера Светланы Дружининой. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минкультуры России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 65 000 тыс. рублей на предоставление субсидии <…> в целях финансового обеспечения расходов по производству национального игрового фильма "Гардемарины 1787. Война", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, в 2021 году должно состояться не менее 50 съемочных смен. Минкультуры будет осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием этих средств. Доклад по итогам министерство должно предоставить в правительство до 4 февраля 2022 года.

Советский и российский режиссер Светлана Дружинина продолжает работу сразу над двумя фильмами о гардемаринах. Первая картина получила название "Гардемарины-1787. Мир", вторая - "Гардемарины-1787. Война". По словам Дружининой, она хочет рассказать о событиях этого "великого года" периода русско-турецкой войны. История была задумана еще в 1991 году, однако из-за проблем с финансированием съемки так и не начались.

В новой картине сыграют актеры, знакомые зрителям по предыдущим "Гардемаринам" - Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, а также Всеволод Шиловский, Федор Добронравов и молодые артисты. Оператором картины выступает супруг Дружининой Анатолий Мукасей.