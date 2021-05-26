Алтайский губернатор предложил заменить проблемную ТЭЦ комплексом газовых котельных

БАРНАУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил рассмотреть вопрос о замене проблемной ТЭЦ в городе Яровое, где до сих пор действует режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением. На ее месте необходимо построить новую станцию либо разработать схему теплоснабжения с использованием газовых котельных, заявил Томенко на заседании правительства региона в среду.

"ТЭЦ обладает серьезным риском в дальнейшей эксплуатации. Мы так и будем сидеть на пороховой бочке? Надо искать решение вопроса. Это полномочия органов местного самоуправления, но они без нас не разберутся. Надо подумать: новая станция или новая схема теплоснабжения, предусматривающая, возможно, что когда-то сюда придет газ. Может, комплекс каких-то газовых котельных <…>. Сейчас нужно минимизировать риски, находящиеся на поверхности, и думать о будущем станции", - сказал глава региона, обращаясь к министру промышленности и энергетики Вячеславу Химочке.

По словам Томенко, тот уровень тарифов, который установлен сегодня на тепло, не позволяет станции работать безубыточно. За последние годы из краевого бюджета муниципалитету было предоставлено 285 млн рублей, в том числе для покупки угля.

"Это неправильная экономика. Степень надежности станции недостаточная, надо находить новые решения", - подчеркнул губернатор.

Спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко добавил, что на строительство четырех газовых котельных в городе понадобится 1 млрд рублей. В свою очередь Химочка добавил, что в ходе плановой проверки Ростехнадзора на ТЭЦ выявлено 105 нарушений. Из-за этого город не получил паспорт готовности к прошедшему отопительному сезону.

"В настоящее время оборудование станции выведено в ремонт, запланировано выполнение работ на всех котлоагрегатах, на что планируется направить около 40 млн рублей. Мы считали: чтобы выполнить все предписания Ростехнадзора, сумма нужна существенно выше. Многие годы станция не ремонтировалась по требуемым технологиям. Этот объем финансирования не позволит устранить все нарушения, так как там есть тяжелые работы - замена аккумуляторной батареи. Работы, которые мы проведем, позволят спокойнее пройти следующий отопительный период. Они точечно запланированы на вещи, дающие сбои. Надежность станции повысится", - сказал Химочка.

О ТЭЦ в Яровом

Проблемы с теплоснабжением в Яровом обострились в 2019 году, когда из-за аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, который действует до сих пор. На низкие температуры в квартирах жители жалуются ежегодно во время отопительного сезона. В январе текущего года прокуратура возбудила административное дело в отношении МУП "ЯТЭК" Александра Хмылева: из-за аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. Проблемная ТЭЦ в алтайском Яровом в августе 2020 года была передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт. ТЭЦ является единственным источником по производству тепловой энергии и горячей воды в городе с населением более 18 тыс. человек.