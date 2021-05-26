Более 3 млрд рублей направят на Алтае на строительство и капремонт объектов ЖКХ

БАРНАУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Более 3 млрд рублей потратят в Алтайском крае на строительство, реконструкцию и капремонт объектов ЖКХ перед предстоящим зимним отопительным сезоном, сообщил министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев на заседании правительства региона в среду.

"На проведение работ по строительству, реконструкции и капремонту объектов ЖКХ в этом году планируется направить 3 млрд 135 млн рублей, 1,9 млрд рублей из которых - средства краевого бюджета. Запланированы работы по строительству десяти модульных котельных, замена более 100 котлоагрегатов, ремонт 131 км теплосетей и 130 км водопроводных сетей. Планируется пробурить 92 скважины и заменить 42 водонапорные башни", - сказал Гилев.

Также он отметил, что планируется закупить 130 тыс. тонн угля. Говоря об резервном запасе угля, министр раскритиковал работу глав администраций муниципальных образований, которые активно пользуются объемами резервного запаса, но имеют большую задолженность по расчетам за него.

"Количество выделенного резервного угля отражает неэффективность организационной работы, проводимой администрациями муниципальных образований и ресурсоснабжающими организациями, в том числе качество бюджетного планирования. Использование муниципальными образованиями резервного угля является признанием недееспособности глав самостоятельно выполнить полномочия в сфере теплоснабжения. Общая задолженность муниципальных образований за уголь из резервного запаса края на 1 мая составляет 797 млн рублей", - подчеркнул Гилев.

Он отметил, что отрасль ЖКХ остается убыточной, что связано с высокой изношенностью объектов коммунальной инфраструктуры и отсутствием необходимых расходов на содержание объектов: многие из них, особенно сетевые, эксплуатируются сверх установленного нормативного срока. Серьезной проблемой Гилев назвал наличие задолженности предприятий отрасли за поставленные ресурсы - газ, уголь, электроэнергию, теплоэнергию: сумма долга организаций отрасли составляет 1 млрд 704 млн рублей. Общая задолженность потребителей коммунальных услуг перед организациями отрасли превышает 1 млрд рублей.

Также Гилев сообщил, что прошедший отопительный сезон в регионе был длиннее обычного - на 20 дней, или 10%, дольше среднегодовых показателей. Кроме того, регион переживал длительные аномальные морозы, что привело к большему расходованию угля. Так, было потрачено 810 тыс. тонн угля вместо привычных 650 тыс. тонн.

Об объектах "большой энергетики"

По словам министра промышленности и энергетики региона Вячеслава Химочки, для прохождения предстоящего отопительного сезона в регионе отремонтируют почти 10 тыс. км линий электропередачи, 2,8 тыс. трансформаторных подстанций, на что будет направлено более 930 млн рублей. Генерирующими компаниями запланирован ремонт 58 единиц оборудования, теплосетевыми предприятиями в рамках ремонтных и инвестиционных программ планируется отремонтировать 49 км тепловых сетей. Объем финансирования в рамках ремонтных программ составит более 2 млрд рублей, инвестиционных - 1,3 млрд рублей.

Химочка также отметил проблему несвоевременных расчетов потребителей за энергоресурсы: пророченная задолженность за потребленную энергию составляет более 537 млн рублей.