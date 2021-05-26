Аэропорты Поморья и НАО продолжат работу, несмотря на смену статуса

АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. /ТАСС/. Все аэропорты Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) продолжат работу в обычном режиме, несмотря на смену статуса. Как сообщил в среду ТАСС депутат Госдумы от НАО Сергей Коткин, распоряжение правительства РФ о закрытии для обслуживания воздушных судов ряда аэродромов Российской Федерации, в том числе многих в округе и области, связано с приведением их статуса в соответствие с федеральным законодательством.

24 мая 2021 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии для обслуживания воздушных судов ряда аэродромов Российской Федерации, в том числе аэродромов Котлас, Мезень, Лешуконское, Летняя Золотица, Индига, Нижняя Пеша и ряда других.

"Еще четыре года назад по инициативе Нарьян-Марского авиаотряда эти аэродромы в НАО были переведены в статус взлетно-посадочных полос. Юридически это было сделано решением Архангельского межрегионального Управления гражданской авиации. Но в соответствии с Воздушным кодексом такие решения могут приниматься только распоряжением правительства РФ. Его и приняли 24 мая, то есть формальную часть привели в соответствие с федеральным законодательством", - сказал Коткин.

Для ряда населенных пунктов воздушное сообщение является единственным способом до них добраться. "Сами "взлетки" как работали, так и продолжают и продолжат работать дальше", - добавил он.

Как пояснили журналистам в пресс-службе администрации Архангельской области, все воздушные гавани региона работают в штатном режиме. "Распоряжение правительства РФ о закрытии для обслуживания воздушных судов ряда аэродромов не отразится на транспортном сообщении Поморья", - пояснили в пресс-службе, отметив, что указанные в распоряжении аэродромы уже несколько лет функционируют в статусе посадочных площадок. "Что касается документа, то речь идет о приведении в соответствие нормативно-правовой базы. На перевозках пассажиров и багажа, работе воздушных судов распоряжение не отразится. Все посадочные площадки, в том числе расположенные на территории Архангельской области, работают в штатном режиме", - пояснили в региональном министерстве транспорта, добавив, что в летний период число рейсов внутри региона планируется увеличить.

На данный момент в государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации включены две находящиеся на территории Архангельской области воздушные гавани - аэропорты Архангельск (Талаги) и Васьково.