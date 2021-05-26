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Air France объяснила отмену рейса в Москву проблемами с облетом Белоруссии

Компания сообщила, что Россия не согласовала маршрут облета
© GERARD BOTTINO/Shutterstock/FOTODOM

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Air France отменила рейс из Парижа в Москву после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя перевозчика.

По его словам, рейс AF1154 был отменен по техническим причинам, "связанным с облетом белорусского воздушного пространства, что требует нового одобрения от российских властей для входа на их территорию".

Как отмечает агентство, авиакомпания планирует осуществить рейс в четверг, но ждет одобрения российской стороной маршрута в обход Белоруссии.

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