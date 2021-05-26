Путин заявил, что гособоронзаказ в 2020 году выполнили на 99,8%, несмотря на пандемию

СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. Задания гособоронзаказа в 2020 году, несмотря на пандемию, были выполнены на 99,8%, заявил в среду президент России Владимир Путин, открывая совещание с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса. По его оценке, это хороший показатель.

"Задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8%. Это хороший показатель", - сказал глава государства.

Путин отметил, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на экономику. "С непростыми проблемами столкнулись и предприятия оборонно-промышленного комплекса, хотя вы их поддерживали, так же как и гражданскую часть нашей промышленности", - обратился он к участникам совещания.

По словам президента, своевременно принятые меры позволили "сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружения и техники".

Путин подчеркнул, что важно и впредь четко в срок, по запланированному графику, поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники. "Особенно с длительными технологическими циклами производства", - добавил он, пояснив, что имеет в виду прежде всего технику для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота. "Да вот мы вчера говорили - и по другим видам, родам войск достаточно много высокотехнологичных изделий", - заметил президент.

Госконтракты на военные корабли и воздушные суда

Президент также поставил задачу завершить строительство и модернизацию 20 кораблей дальней морской зоны и более 140 воздушных судов четко в сроки, определенные контрактами.

"В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Военно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов", - сказал глава государства.

На нынешнем совещании Путин поручил представить доклад о "вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечении действий вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов".