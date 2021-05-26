Глава Алтая опроверг информацию о продаже земель в рамках мастер-плана по развитию туризма

ТАСС, 26 мая. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин опроверг информацию о планируемом изъятии и продаже земельных участков для создания кластеров в рамках разработки и реализации мастер-плана по развитию туризма в регионе, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы Михаил Максимов.

Республика Алтай стала первым регионом России, разрабатывающим свой мастер-план развития туристских территорий. Документ определит долгосрочную стратегию развития туризма. В регионе активно обсуждают проект мастер-плана: жители опасаются изъятия земель при создании туристических кластеров.

"В последнее время активно обсуждается проект мастер-плана по развитию туризма в регионе. Вокруг мастер-плана и создания так называемых туристических кластеров складывается несколько мифов. Ни о какой продаже земель, изъятии земельных участков у фермеров, у коренного населения, у наших жителей речи быть не может. Мастер-план этого не предполагает, никогда не предполагал и не будет предполагать. Никто не распродает земли Республики Алтай, никто не ставит под угрозу традиции и культуру проживающих здесь людей, никто не отдает сакральные места под застройку пятизвездочными отелями и не планирует строить железную дорогу в Китай", - процитировал Максимов слова Хорохордина.

По словам главы региона, стратегия и мастер-план по развитию туризма на Алтае носят рекомендательный характер. Документы содержат предложения по развитию уже существующих туробъектов и инфраструктуры. Это подразумевает повышение качества сервиса, определяет дополнительные механизмы привлечения туристов и конкретные предложения по привлечению новых инвестиций.

"Основная часть территории республики - это земли сельхозназначения, а сельское хозяйство это наш главный приоритет. Туризм важен для нас не как самостоятельная отрасль, а как поддержка наших малых сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей в селах. Кластеры - это не объединение земель, не разграничение территории на частную и общественную, не соединение тех или иных частных или сельскохозяйственных земель, это лишь объединение их связей и тех комплексных услуг, которые организуются на той или иной территории", - подчеркнул Хорохордин.

Республику Алтай ежегодно посещают не менее 2 млн туристов.