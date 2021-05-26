В Самарской области в 2021 году планируют сделать капремонт более 2 тыс. домов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Власти Самарской области в 2021 году планируют отремонтировать более 2 тыс. многоквартирных домов (МКД) за счет региональной системы капремонта общего имущества в МКД, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе полпреда президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова.

В среду Игорь Комаров провел заседание Совета округа по вопросу функционирования в регионах ПФО систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

"В рамках заседания своим опытом поделились и выступили с инициативами главы регионов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что за время реализации региональной программы в 2014-2020 годах было отремонтировано 4 383 дома, до конца этого года в регионе планируется капитально отремонтировать более 2 тыс. многоквартирных домов", - сообщили в пресс-службе.

Азаров также отметил, что собираемость взносов на капитальный ремонт в регионе остается на высоком уровне.

"По итогам 2020 года уровень собираемости составил 101,4%", - цитирует Азарова пресс-служба.