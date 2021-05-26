В Общественной палате назвали теневой бизнес одной из главных проблем Северного Кавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Теневой бизнес является одной из главных проблем на Северном Кавказе, нелегалы выполняют 40% работы в регионе. Об этом сообщил в среду председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов по итогам инспекции транспортных узлов Владикавказа.

"Одна из главных проблем Северного Кавказа - 40 процентов работы в регионе выполняют нелегалы. Это боль и проблемы малого бизнеса. Вот здесь, если мы только будем рубить с плеча, наказывать штрафами, мы далеко не уйдем. Только государственный контроль здесь малоэффективен. Вот поле для общественного контроля: объяснить, что в РФ есть инструменты самозанятости, территории опережающего развития, специальные налоговые режимы", - сказал Максимов на форуме "Сообщество" во Владикавказе.

По его словам, Северный Кавказ выйдет на новый уровень в случае объединения усилий общества и государства.

Первый в 2021 году форум "Сообщество" открылся в среду в Северной Осетии, его участниками станут более 600 человек из 30 субъектов страны. В течение двух дней форума участники обсудят вопросы преодоления последствий пандемии, обеспечения социального благополучия россиян, реализации и корректировки нацпроектов, общественного наблюдения за предстоящими выборами и другие.

Помимо дискуссионных обсуждений на форуме пройдут мастер-классы по созданию социального бизнеса. Также будут представлены социальные проекты, разработанные и реализуемые на территории республики.

Форум "Сообщество" был учрежден Общественной палатой РФ в 2015 году как площадка для диалога представителей общества, власти и бизнеса о сотрудничестве, разработке и реализации социальных проектов в России. Основная цель "Сообщества" состоит в анализе состояния гражданского общества в России, выявлении социально ориентированных практик некоммерческих организаций (НКО) и распространении наиболее успешных из них, а также в обсуждении существующих проблем общества и путей их решения.