Ставка купонного дохода по "зеленым" облигациям Москвы составила 7,38% годовых

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ставка купонного дохода по "зеленым" облигациям Москвы 74-го выпуска установлена в размере 7,38% годовых. Величина купонного дохода на одну облигацию составляет 36,8 рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента финансов.

Сбор заявок по размещению облигаций выпуска RU26074MOS на Мосбирже провели 25 и 26 мая. Средства от размещения "зеленых" облигаций Москвы будут направлены на финансирование городских проектов, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта, замену автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. Москва будет ежегодно публиковать отчеты об использовании средств от облигаций.