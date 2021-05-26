Кабмин обсудит совершенствование механизма по уплате алиментов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство России намерено усовершенствовать механизм, обязывающий выплачивать алименты. Соответствующие законодательные поправки вынесены на рассмотрение кабинета министров в четверг, сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, будет обсуждаться проект закона о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающуюся неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. "Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средства в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей", - отметили в пресс-службе кабмина.

Также будет обсуждаться проект закона о внесении изменений в одну из статей Кодекса РФ об административных правонарушениях. "Законопроект направлен на совершенствование механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышение оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, что позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников", - подчеркнули в правительственной пресс-службе.

Еще одним пунктом повестки дня заседания в четверг станет обсуждение проекта закона, который предусматривает "введение мер административной ответственности за правонарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением потребителя к предоставлению персональных данных".