В ПФО с момента запуска программ капремонта условия проживания улучшили 6,5 млн человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Капитальный ремонт более 45 тыс. многоквартирных домов, в которых проживает около 6,5 млн человек, провели в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) с момента запуска регпрограмм капремонта в 2014 году, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

Полпред в среду провел заседание Совета округа по вопросу функционировании в регионах ПФО региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД). В мероприятии приняли участие в том числе министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.

"С момента перехода на новую систему (с 2014 года) в округе капитально отремонтировано более 45 тыс. многоквартирных домов, улучшили условия проживания около 6,5 млн человек", - сообщили в пресс-службе

Как отметил Игорь Комаров, вопросы проведения своевременного и качественного ремонта жилья относятся к числу наиболее чувствительных для населения и затрагивают большинство семей, проживающих в МКД. "Граждане, которые вовремя вносят плату за капремонт, остро реагируют на его отсутствие в течение долгих лет либо на некачественное проведение", - цитирует полпреда пресс-служба.

Комаров во время заседания обратил внимание участников на имеющиеся в этой сфере проблемы, среди которых низкий уровень исполнения мероприятий региональных программ и их финансовая несбалансированность как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Также полпред считает недостаточным количество работ, включаемых в краткосрочные планы реализации капремонта. Среди проблем Комаров также называл высокую задолженность по взносам на капремонт и недостаточно эффективную работу по ее взысканию.

"При этом мы должны понимать, что несвоевременное проведение капитального ремонта приводит в конечном итоге к появлению новых аварийных домов", - сказал полпред, добавив, что президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны на период до 2024 и 2030 годов, одним из основных результатов которых должно стать создание комфортных условий для проживания людей.

Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году.