Правительство планирует ввести налоговый вычет по нескольким налогам в рамках СЗПК

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг, 27 мая, обсудит законопроект, вводящий механизм налогового вычета по ряду налогов для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроект подготовлен в целях введения механизма налогового вычета в отношении налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, подлежащих уплате участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в целях возмещения затрат, понесенных <…> в рамках реализации инвестиционного проекта", - говорится в материалах к заседанию.

В случае одобрения правительством, законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Также правительство 27 мая обсудит и другие поправки, связанные с появлением закона о СЗПК. Они направлены на расширение доступа бизнеса к этому инструменту, совершенствование правовых механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развитие механизма возмещения затрат участников СЗПК за счет новых налогов и иных платежей, а также оптимизацию процедур заключения и сопровождения соглашений о защите и поощрении капиталовложений с учетом опыта заключения первых таких документов.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля 2020 года подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет - до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий).