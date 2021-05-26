МИД Украины заявил, что только США в силах остановить строительство "Северного потока - 2"

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Украина считает, что только сильная позиция Вашингтона способна остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом в среду сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины по итогам телефонного разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с конгрессменом США Брайаном Фицпатриком.

"Только сильная позиция американской стороны может остановить достройку "Северного потока - 2", - приводятся в сообщении слова министра. Отмечается, что Кулеба и Фицпатрик обсудили ситуацию в Донбассе, безопасность в регионе Черного и Азовского морей, сотрудничество в военной сфере, реформы, а также подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня и на который Киев не приглашен. Как сообщили в пресс-службе МИД, конгрессмен считает, что Украина должна иметь возможность донести свою позицию во время саммита альянса.

Ранее в среду Кулеба заявил, что Украина продолжит бороться с "Северным потоком - 2", пока по трубопроводу не пойдет газ.

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что строительство трубопровода "Северный поток - 2" практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. По данным на начало апреля, газопровод был построен на 95%.