Ozon купил "Оней банк" за 615 млн рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Компания Ozon завершила сделку по приобретению "Оней банка" у Совкомбанка, сумма сделки составила около 615 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Озон объявляет о завершении сделки по приобретению 100% уставного капитала ООО "Оней Банк" у Совкомбанка", - говорится в сообщении.

Общая сумма сделки составила около 615 млн рублей. Сделка была одобрена ЦБ РФ 29 апреля 2021 года. Ozon рассчитывает, что покупка банка позволит компании получить банковскую лицензию, расширить спектр и повысить качество финансовых услуг.

На начало ноября 2020 года активы "Оней банка" по РСБУ составили 1,7 млрд рублей.