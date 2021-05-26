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Ozon купил "Оней банк" за 615 млн рублей

Компания рассчитывает, что покупка банка позволит получить банковскую лицензию, расширить спектр и повысить качество финансовых услуг

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Компания Ozon завершила сделку по приобретению "Оней банка" у Совкомбанка, сумма сделки составила около 615 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Озон объявляет о завершении сделки по приобретению 100% уставного капитала ООО "Оней Банк" у Совкомбанка", - говорится в сообщении.

Общая сумма сделки составила около 615 млн рублей. Сделка была одобрена ЦБ РФ 29 апреля 2021 года. Ozon рассчитывает, что покупка банка позволит компании получить банковскую лицензию, расширить спектр и повысить качество финансовых услуг.

На начало ноября 2020 года активы "Оней банка" по РСБУ составили 1,7 млрд рублей.

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