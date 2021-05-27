Роскомнадзор назвал штрафы оптимальной мерой воздействия на Google

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Административные штрафы в отношении Google за нарушения российского законодательства пока остаются оптимальной мерой воздействия на компанию, однако санкции будут зависеть от исполнения требований законодательства России. Об этом заявил журналистам руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

"На сегодняшний день мы считаем, что пока штрафов достаточно. Мы специально их вводили для того, чтобы дифференцировать ответственность. Почему мы видим, что это важно? Потому что наказание деньгами все-таки связано в том числе с работой людей, которые трудятся в этих соцсетях. У сотрудников появляется свой внутренний KPI ответственности, и это работает. В отношении даже наших компаний это стало эффективнее, потому что менеджеров стало спрашивать руководство: "Почему нас штрафуют?" - сказал он.