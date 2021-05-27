В России создадут систему мониторинга нарушений в сфере персональных данных в интернете

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. В России будет создана система мониторинга нарушений с сфере защиты персональных данных пользователей в интернете. Об этом журналистам рассказал глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов.

"Есть задача создать систему мониторинга, которая помогла бы выявлять нарушения в сфере защиты персональных данных. Речь идет именно о системе, к созданию которой мы только приступили", - информировал он.

Липов также считает, что сейчас недостаточно развито законодательство в сфере ответственности за использование персональных данных, которые ранее уже утекли. "У нас получается так, что какие-то штрафы несерьезные кто-то понес за утечку, а потом эти данные начали использовать. Вот здесь, мне кажется, нужно работать со спросом. Наказание за использование незаконным образом полученных персональных данных - в этом направлении нужно подумать и туда идти", - подчеркнул он.

Ранее на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора врио руководителя Главного радиочастотного центра Руслан Нестеренко сообщил, что предприятие разрабатывает систему мониторинга нарушений прав субъектов персональных данных в интернете.

Оборудование для противодействия угрозам

Технические средства противодействия угрозам, установленные на сетях операторов связи в рамках закона об устойчивой работе Рунета, функционируют без сбоев, сообщил также Липов. "Благодаря тому, что мы прошли многократное, в течение нескольких лет, испытание этого оборудования, на сегодняшний день практически не возникает инцидентов на сетях, - сказал он. - Я каждое утро получаю сводку об инцидентах на сетях связи операторов. С оборудованием другого назначения у операторов мы видим намного больше отказов. В части оборудования, которое мы применяем для противодействия угрозам, в силу того, что мы применили к нему крайне высокие требования, отказов нет".

При этом он отметил, что не все поставщики выдерживают прохождение тестов на разных этапах. По словам главы РКН, создана и действует специальная лаборатория по изучению этого оборудования. "Не могу называть всех поставщиков, но там в лаборатории находились в один момент до семи потенциальных поставщиков, чье оборудование проверялось", - добавил он.