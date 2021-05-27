Аналитики спрогнозировали среднегодовой рост российского облачного гейминга

МОСКВА, 27 мая./ТАСС/. Среднегодовой рост российского облачного гейминга составит 94% к 2024 году. Об этом говорится в исследовании, которое представили PwC в России совместно с сервисом GFN.RU.

"По нашим оценкам, объем российского рынка облачного гейминга в 2020 году составил $4,6 млн. В базовом сценарии объем рынка составит $68 млн в 2024 году, а среднегодовой темп роста окажется на уровне 94% в рассматриваемом периоде", - говорится в исследовании. Уточняется, что Россия входит в десятку крупнейших рынков видеоигр и киберспорта в мире, объем индустрии к 2024 году составит $2,847 млрд.

По данным составителей исследования, значимыми характеристиками российского рынка являются ярко выраженное присутствие мобильного сегмента видеоигр, доля которого занимает более половины от всего рынка, и более высокая популярность игр для ПК, в особенности игр free-to-play (f2p) с соревновательным уклоном, по сравнению с консольными играми. Однако возрастающая стоимость комплектующих для ПК и игровых консолей вынуждает любителей видеоигр искать альтернативные варианты для игры, среди которых компьютерные клубы, а также сервисы облачного гейминга.

По словам директора практики IT-консалтинга PwC в России Дмитрия Шепелявого, чья цитата приводится в исследовании, развитие облачного гейминга не только упростит доступ к наиболее "продвинутым" играм, но и "поможет быстрее обмениваться лучшими практиками командной работы между миром компьютерных игр и миром бизнеса". "Не секрет, что игровой мессенджер Discord все чаще используется сотрудниками для обсуждения бизнес-вопросов, думаю, что и другие игровые инструменты смогут быть скоро востребованы в бизнесе", - отмечает он.

В исследовании утоняется, что основные драйверы и тренды российского рынка связаны с общемировыми, но уже сейчас можно заметить локальные особенности, которые также влияют на динамику рынка. К такой особенности можно отнести высокий интерес к рынку со стороны крупных локальных игроков. Свои подразделения облачного гейминга в режиме публичного бета-тестирования открыли Mail.ru (сервис My.Games), МТС (в партнерстве с GFN.RU) и "Сбер" (сервис SberPlay с декабря 2020 года доступен на "умной" приставке SberBox).

Телеком-операторы

По данным авторов исследования, телеком-операторы также заинтересованы в партнерстве с облачными игровыми платформами. На сегодняшний день все крупнейшие российские телеком-компании разработали собственные предложения для игроков. "Роль телеком-операторов в партнерстве с сервисами облачного гейминга будет только увеличиваться со временем", - говорится в материале. Отмечается, что в ближайшей перспективе она может быть представлена оптимизацией интернет-трафика под облачный гейминг, улучшением скорости и качества интернет-соединения, а в среднесрочном периоде речь будет идти о постепенном разворачивании сетей 5G, что многие эксперты выделяют как один из ключевых факторов, влияющих на успех облачного гейминга у широкой аудитории.

Об исследовании

Облачный гейминг - это способ запуска компьютерных игр, при котором они открываются на удаленном сервере, а не на устройстве пользователя. Он работает по модели стриминга: сервер передает аудио- и видеопотоки геймеру. При этом пользователь управляет персонажем со своего устройства.

PwC в России предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей.

GFN.RU - сервис облачного гейминга, эксклюзивный партнер NVIDIA в развитии сервиса GeForce NOW в России и СНГ, был создан в 2019 году. Сервис позволяет запускать ресурсоемкие игры практически на любом неигровом компьютере или смартфоне на ОС Windows, macOS, Android или iOS. В каталоге GFN.RU доступно более 900 игр, которые хранятся на мощных серверах и запускаются из облака. Основным инвестором GFN.RU выступает группа "Сафмар" - российский многоотраслевой конгломерат.