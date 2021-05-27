Власти Великобритании заявили, что намерены добиваться реформирования ВТО

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Великобритания воспользуется председательством в Группе семи (G7), чтобы призвать ее членов реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду вечером министерством внешней торговли Соединенного Королевства.

"Для Всемирной торговой организации настал решающий момент - сейчас или никогда. Международная торговля работает только тогда, когда она осуществляется справедливо и когда страны соблюдают общий для всех набор правил. Для того, чтобы это было так, нам необходима более современная и динамичная ВТО, - заявила глава ведомства Элизабет Трасс, слова которой приводятся в документе. - Нам нужно воспользоваться своим председательством в G7, чтобы разрешить основополагающие вопросы, касающиеся международной торговли и помочь доктору Нгози [Оконджо-Ивеале, которая является гендиректором ВТО] выполнить ее работу, чтобы ВТО вступила в XXI век. Демократические государства-единомышленники должны первыми произвести изменения, необходимые для осуществления торговой реформы, так как есть реальная угроза фрагментации торговли и того, что все меньше стран будут следовать правилам, если мы этого не сделаем".

Обращение Трасс было распространено в преддверии виртуальной встречи министров торговли стран G7, которая будет проходить 27-28 мая. Великобритания намерена поднять на ней вопросы модернизации правил ВТО, расширения цифровой торговли, изменения системы урегулирования торговых споров, а также обсудить пути решения проблемы несправедливых субсидий в сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, Соединенное Королевство намерено призвать партнеров существенно увеличить объемы производства вакцин от коронавируса и медицинских изделий, потребность в которых выросла из-за пандемии.

Первая онлайн-встреча министров торговли G7 в рамках британского председательства в "семерке" состоялась в конце марта. Третья и итоговая встреча, на которой министры смогут присутствовать лично, ожидается в октябре.

О "семерке"

G7 - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал "большой восьмеркой". В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".

Великобритания намерена провести саммит G7 в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи в нем примут участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеале.