В Москве определили победителей премии "Бизнес - Успех"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Победители десятого, юбилейного, сезона премии "Бизнес - Успех" определены в Москве, в День российского предпринимательства, сообщили в четверг ТАСС в оргкомитете премии.

"Игорь Сухов (компания "Гидро-Сервис", Иркутск) победил в номинации "Лучший молодежный проект". Компания оказывает полный комплекс услуг по бурению и очистке воды из скважин в коттеджах, на дачах, в квартирах, на предприятиях, включающий анализ воды, подбор оборудования, его монтаж и пусконаладку, а также сервисное обслуживание систем водоподготовки", - сказали в оргкомитете.

Кроме того, Игорь Диденко (Новосибирский картонно-бумажный комбинат) победил в номинации "Лучший производственный проект". Кирилл Казаков (Виртуальные туры по Байкалу "VR Tour", Иркутск) стал лучшим в номинации "Цифровая экономика". Константин Чикобава (Саратов) лидировал в номинации "Лучший сельскохозяйственный проект", его крестьянское хозяйство образовано из личного подсобного хозяйства, которое занимается выращиванием плодов-ягодных культур. Оксана Храброва (сеть школ программирования для детей "Кодики", Муравленко) победила в номинации "Лучший интернет-проект". Сергей Рогачев (немецкая пекарня "Булкихауз", Уфа) занял первое место в номинации "Лучший проект в сфере торговли и услуг".

Победителей также определили в номинациях "Лучших женский проект" (Наталия Шлемкевич, "Спецавтоматика", Губкинский), "Лучший социальный проект" (Наталия Токарева, "Рябина", Кисловодск), "Лучший созидательный проект" (Ирина Смирнова, лечебно-диагностический центр "Поколение", Рязань).

Лидерами в номинации "Народный предприниматель" стали Марина Суслова и Вахид Сафаров (загородный дом для пожилых "Невская Дубровка", Ленинградская область). Также были спецпризы от оргкомитета премии.

"Бизнес - Успех" - совместный проект "Опоры России", Агентства стратегических инициатив и Общественной палаты РФ, который реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и Корпорации МСП.