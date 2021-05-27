Высокооплачиваемым работникам могут повысить налоговую нагрузку до 45%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата России предложила повысить уровень налоговой нагрузки для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний до 45%. Об этом говорится в предложениях к стратегии развития финансового рынка России до 2030 года, которые сформировал Совет ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике.

Письмо с данной инициативой глава ТПП Сергей Катырин направил первому заместителю председателя Центрального банка Сергею Швецову, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов необходимо осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале. Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата - 13,5 тыс. рублей в месяц), для 1% самых высокооплачиваемых работников - повысить уровень налоговой нагрузки до 45%", - говорится в предложениях к стратегии.

При этом в ТПП считают, что меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для годового дохода в размере 5 млн рублей не являются достаточными.

Как пояснила ТАСС член совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, генеральный директор "Аудит Груп" Юлия Георгиева, данное предложение "перекликается с проектом федерального закона "О внесении изменений в ст. 224 части второй Налогового кодекса РФ", внесенного на обсуждение в Госдуму 10 марта, где законодателем предлагается введение прогрессивного налогообложения по пяти группам налогоплательщиков". В частности, для налогоплательщиков группы с доходами свыше 100 млн рублей предлагается установить налоговую ставку 23,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн рублей. "То есть принцип таков: заработал больше - плати больше", - уточнила Георгиева.

В России с 1 января НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год повышен с 13% до 15%. Налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн рублей.