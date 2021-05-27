Хабаровский край в 2021 году сэкономит 1 млрд рублей, замещая коммерческие кредиты

ХАБАРОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края рассчитывают в 2021 году сэкономить 1 млрд рублей за счет замещения коммерческих кредитов государственными. Начиная с 2022 года экономия может достигать 2 млрд рублей в год, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности, заместив их бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

"Актуальное и своевременное для нас предложение. Общий объем коммерческих кредитов Хабаровского края - 40 с лишним млрд рублей. Внушительная сумма. Мы ждем от правительства РФ разъяснения по порядку замещения коммерческих кредитов и условиям их реализации. Как только они это опубликуют, мы начнем работу по переводу коммерческих кредитов в бюджетные. И если все пойдет хорошо, то уже во втором полугодии [2021 года] сэкономим 1 млрд рублей из средств, которые мы сейчас платим банкам за обслуживание кредитов", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что со следующего года регион будет экономить по 2 млрд рублей. Для края, по словам Дегтярева, это существенная возможность нарастить инвестиционный ресурс, вкладывать средства в экономику. "У нас огромный пакет пожеланий и запросов в социальной сфере - и по линии нацпроектов, и по программе долгосрочного развития Комсомольска-на-Амуре. Нужно приводить в порядок дороги - инфраструктура в очень плохом состоянии. Ну и, конечно, строительство новых объектов, в том числе знаковых для края", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос о потенциальных направлениях для вложения высвободившихся средств.

Полученные средства могут быть, в том числе, направлены на строительство нового здания для Дальневосточного художественного музея. Они могут пойти и на создание экспо-центра в Хабаровске.

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