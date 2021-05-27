В Совфеде разработали законопроект, обязывающий производителей утилизировать 100% упаковки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, устанавливающий с 2022 года для производителей товаров обязанность утилизировать 100% выпущенной упаковки после утраты ее потребительских свойств. Документ, который в среду был направлен в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предусматривается увеличение нормативов утилизации. Так, для упаковки нормативы утилизации устанавливаются равными 100%, а для товаров предусмотрено ежегодное увеличение не менее чем на десять 10%", - говорится в пояснительной записке.

Как пояснил ТАСС Кутепов, нормативы утилизации в 2020 году по различным группам упаковки составляли от 10% до 45%. "Установленные нормативы утилизации в отношении упаковки не отвечают поставленной задаче по максимальному вовлечению использованной упаковки в оборот и требуют пересмотра. Учитывая негативные последствия для окружающей среды в случае захоронения отходов упаковки, целесообразно с 1 января 2022 года определить ответственность за утилизацию отходов упаковки в размере, равном количеству выпущенной в оборот. Это позволит в части упаковки полностью отказаться от применения понятия норматива утилизации", - подчеркнул сенатор.

По экспертным оценкам, около 50% объема твердых коммунальных отходов составляют отходы упаковки, при этом ее объемы будут в дальнейшем увеличиваться в связи с активным развитием электронной коммерции и сервисов доставки, добавил Кутепов. Согласно действующему законодательству, в перечень подлежащей утилизации упаковки входят, в частности, металлические упаковки из стали и алюминия, упаковка из полимерных и комбинированных материалов, из картона, бумаги, стекла, дерева и текстильных материалов.

Согласно законопроекту, нормативы утилизации должен обеспечивать непосредственно производитель или импортер товаров, организовав собственные объекты по утилизации отходов или заключив договор с индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров. Документом также предлагается устанавливать обязанность по выполнению нормативов утилизации не с момента первичной реализации товаров и их упаковки, а с момента производства таких товаров.

"Получение достоверной информации о количестве произведенных товаров и упаковки, подпадающих под требования расширенной ответственности производителей, возможно исключительно на стадии производства таких товаров, постановки их на бухгалтерский учет, а также направления статистической информации о количестве произведенной продукции. Эта норма позволит достичь кардинального снижения количества образования отходов потребления, сформировать систему обращения с отходами, максимально ориентированную на их утилизацию, а также снизит объемы захоронений", - уточнил сенатор.