Маткапитал предложили использовать для подключения домов к коммунальным сетям

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает расширить использование материнского капитала на подключение частных жилых домов к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

В некоторых субъектах РФ есть возможность использовать маткапитал на компенсацию расходов по подключению частных домов к сетям и системам водоснабжения и водоотведения. ОНФ попросил правительство распространить эту возможность на всю страну. При этом должны учитываться расходы на подготовку документации, закупку комплектующих и работы по подключению, говорится в письме общественного движения, которое есть в распоряжении у издания.

В ОНФ считают, что такое расширение использования этой госпомощи поспособствует развитию малонаселенных территорий и поможет сельским семьям с детьми. Инициатива также может простимулировать направленные на поддержку регионов программы "Земский врач", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", ведь эта мера позволит увеличить приток молодых специалистов с детьми, пишет газета.

В правительство обращение ОНФ поступило и будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили "Известиям" в пресс-службе кабмина.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.