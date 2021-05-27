"Известия": переход из одной экосистемы в другую предложили упростить

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает упростить процесс перехода пользователей и поставщиков из одной экосистемы в другую по аналогии со сменой сотового оператора или банка, а также закрепить требование к крупным экосистемам строиться по открытому принципу. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на отзыв НСФР на консультативный доклад ЦБ.

Закрепление требования к экосистемам строиться по открытому принципу нужно для того, чтобы на платформе предоставлялись услуги всех желающих, а не только аффилированных поставщиков, отмечается в документе. Также закрытые экосистемы склонны к навязыванию собственных дополнительных услуг, заметили в НСФР.

Кроме этого требования, предлагается запретить крупнейшим экосистемам вводить единую подписку. А отдельная тарификация услуги не должна значительно превышать цены в пакетном предложении, пишет газета.

В документе сказано и об опасности неправомерного использования данных и рисках совершения киберпреступлений из-за неавторизованного использования массива сведений. Также перечисляется проблема, когда пользователи закрытых экосистем порой не могут сравнить похожие предложения у других компаний.

ЦБ проводит встречи с бизнес-сообществом для обсуждения доклада по экосистемам. Итоговая версия документа будет подготовлена после 1 августа, сообщили "Известиям" в регуляторе.