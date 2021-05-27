В Приамурье в 2020 году трудоустроили каждого третьего, обратившегося в службу занятости

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Каждый третий, обратившийся в службу занятости в Амурской области в 2020 году, был трудоустроен. В результате уровень регистрируемой безработицы снизился почти в 1,5 раза, сообщил в четверг во время отчета о результатах работы правительства региона за 2020 год губернатор Василий Орлов.

"Многое мы делали для оказания помощи людям, потерявшим работу в этот непростой период. Был трудоустроен каждый третий, обратившийся в службу занятости", - сказал Орлов.

Он отметил, что всем обратившимся были назначены социальные выплаты, нуждающимся помогли начать предпринимательскую деятельность или получить дополнительное профессиональное образование. "Все это позволило стабилизировать ситуацию на рынке труда. В результате уровень регистрируемой безработицы снизился почти в полтора раза", - сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что правительство Амурской области заключило соглашение с Минтрудом России, которое предполагает прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1 735 человек. Свыше 3,3 тыс. жителей области планируется трудоустроить за счет средств областного и федерального бюджетов. Для этого Фонд социального страхования будет субсидировать работодателей в течение семи месяцев с момента трудоустройства за каждого безработного гражданина. Субсидия подразумевает три платежа в размере МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и страховые взносы.