Прибыль Xiaomi в первом квартале выросла на 260%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль ведущего в Китае производителя смартфонов Xiaomi в первом квартале текущего года выросла на 260,6% в годовом выражении и достигла 7,8 млрд юаней ($1,2 млрд). Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post, ссылаясь на финансовую отчетность корпорации.

Выручка Xiaomi с января по март подскочила на 54,7% в годовом исчислении, до 76,9 млн юаней (около $12 млрд), превысив прогнозы экспертов. Улучшение этих показателей связано с наращиванием поставок смартфонов на внутреннем и мировом рынке: в первом квартале их объем достиг 49,4 млн единиц. Это делает Xiaomi третьим по величине экспортером данной продукции после компаний Samsung и Apple. По итогам года китайский производитель рассчитывает довести эту цифру до 200 млн.

Корпорация Xiaomi была основана в апреле 2010 года. В 2018 году она провела первичное публичное размещение акций на бирже в Гонконге. В четверг утром курс ценных бумаг компании поднялся более чем на 4%, до 29,3 гонконгского доллара за единицу ($3,8).

В среду корпорация сообщила, что суд в США признал недействительным решение Пентагона о внесении ее в список "китайских военных предприятий", в связи с чем американские инвесторы получили возможность на законных основаниях приобретать акции Xiaomi.