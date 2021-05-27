Доля госдолга в бюджете Приамурья за четыре года снизилась с 73% до 46%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Доля государственного долга в собственных доходах областного бюджета Амурской области за четыре года снизилась с 73% до 46%. Об этом сообщил в четверг губернатор Василий Орлов в ходе отчета о результатах работы правительства области за 2020 год.

"Мы постоянно снижаем объем государственного долга. За четыре года доля госдолга в собственных доходах областного бюджета снизилась с 73% до 46%. Снижение долгов идет в комфортном режиме - в области отсутствует просроченная кредиторская задолженность. В прошлом году "дорогие" кредиты банков были рефинансированы под более низкую процентную ставку, это позволило сэкономить 365 млн рублей для областного бюджета", - сказал Орлов.

За 2020 год доходы консолидированного бюджета области составили более 105 млрд рублей, на четверть больше, чем в 2021 году. Объем собственных доходов составил 71 млрд рублей, безвозмездные поступления 34 млрд. В 2020 году Приамурье заняло пятое место по росту налоговых доходов в стране.