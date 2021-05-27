В Минэнерго назвали невозможным дефицит бензина в России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает текущий рост цены бензина и дизеля в опте на бирже некритичным и исключило возможность появления дефицита на рынке России. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго.

"При этом рост оптовых цен является некритичным и во многом был сдержан корректировкой "демпферного механизма" с начала мая этого года. В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период, а также изменение конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции", - отметили в министерстве.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цена бензина Аи-92 растет с 20 мая, когда она составляла 52,85 тыс. рублей за тонну. 26 мая уровень составил 53,6 тыс. руб., упав на 0,5% по сравнению с 25 мая. Цена бензина Аи-95 на бирже увеличивается с 11 мая, замедлив рост 19 мая. 26 мая стоимость этого топлива по данным торгов не изменилась.

"Профильными ведомствами уже приняты все необходимые регуляторные меры. Помимо поправок в демпфер, для развития биржевых торгов были внесены изменения в механизмы биржевых торгов, предусматривающие ряд мер по стабилизации биржи за счет планирования поставок на месяц вперед, что должно помочь биржевым покупателям лучше планировать свою ценовую политику", - заметили в Минэнерго.

"К концу мая внутренний топливный рынок продолжает находиться под влиянием макроэкономических факторов глобальных рынков нефти и топлива, в частности из-за растущих внешних котировок на нефть и нефтепродукты. Кроме того, действуют внутренние факторы роста спроса на моторное топливо накануне летнего отпускного периода", - добавили в пресс-службе и подчеркнули, что, по данным Росстата, производители бензина снизили оптовые цены на 0,2%, а рост цены на бензин в России на АЗС не превысил 0,5% по сравнению с мартом 2021 года. То есть находился в рамках инфляции.

Увеличение выпуска и продаж

Министерство энергетики планирует на этой неделе рекомендовать нефтяникам еще сильнее нарастить производство бензина и дизеля, а также увеличить объемы отгрузки и поставок топлива на биржу. Все эти меры будут способствовать стабилизации рынка топлива в России, сообщили ТАСС в Минэнерго. "На этой неделе в ходе ближайшего совещания с участниками топливного рынка Минэнерго России будет рекомендовать нефтяным компаниям увеличить производство, отгрузки и биржевые поставки топлива на внутренний рынок", - отметили в министерстве.

В настоящий момент в России уже действует рекомендация по росту предложения топлива на рынке. Нефтяники ее перевыполнили и накопили, по данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК) на 18 мая, порядка 1,726 млн тонн бензина и 2,935 млн тонн дизельного топлива. Также продолжает расти производство топлива.

"Объемы реализации топлива через биржу сегодня в значительной степени держатся выше аналогичного периода 2019 года: по Аи-92 ежесуточные поставки составляют в среднем 23,4 тыс. тонн (+40,4% к уровню мая 2019 года), по Аи-95 на биржу ежесуточно поставляется 13,2 тыс. тонн (+34,3% к уровню мая 2019 года)", - уточнили в Минэнерго.

В министерстве подчеркнули, что текущий уровень производства, потребления и поставок топлива продолжает удовлетворять формирующийся спрос. В среднем за май ежесуточные отгрузки топлива на внутренний рынок составляют около 57,8 тыс. тонн по бензину Аи-92, что на 7,5% выше аналогичного периода 2019 года, и около 39,4 тыс. тонн по бензину Аи-95, что на 17,5% выше уровня 2019 года.

Вице-премьер России Александр Новак также сообщил, что на следующей неделе проведет совещание по рынку топлива, на котором в том числе будет рассмотрено предложения Российского топливного союза по ограничению экспорта бензина. Он отмечал, что сейчас нет необходимости в заключении соглашений с компаниями по топливу по аналогии с 2018 годом, когда нефтяники зафиксировали цены на АЗС по договоренности с властями, так как сейчас запасов бензина в стране достаточно.