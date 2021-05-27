СМИ: Хайнань в 2020 году привлек 10,9 тыс. ценных кадров для развития свободного порта

ХАЙКОУ /Китай/, 27 мая. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань для ускоренной реализации проектов по развитию свободного порта за минувший год привлекли свыше 10,9 тыс. высококвалифицированных специалистов из других регионов КНР, а также иностранцев. Как сообщила газета " Хайнань жибао ", соответствующий показатель вырос в годовом исчислении почти на 120%.

По данным издания, за последние несколько лет администрация острова реализовала более 70 важных мер, цель которых - привлечь как можно больше профессионалов в новые отрасли и в стратегически важные сферы экономики Хайнаньского порта свободной торговли.

"В процесс развития необходимо вовлечь специалистов из разных отраслей, создать еще более выгодные условия для их деятельности, чтобы она была выгодной, успешной и способствовала благополучию в жизни", - прокомментировало ситуацию управление развития персонала при парткоме провинции.

Как уточнило ведомство, правительство Хайнаня уделяет большое внимание поддержанию высоких стандартов при оплате труда востребованных работников. Кроме того, для их быстрой адаптации к местным условиям была создана особая платформа, которая в режиме "одного окна" занимается предоставлением широкого перечня услуг специалистам и членам их семей, прибывшим на остров для участия в перспективных государственных и частных проектах.

Программа по привлечению высококвалифицированных кадров - важная часть проекта по созданию на Хайнане свободного порта. К концу 2019 года предприятия провинции приняли на работу свыше 860 тыс. компетентных специалистов как из других регионов страны, так и из-за рубежа. При соответствии профессиональным требованиям иностранцы могут претендовать на ключевые должности.