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Пандемия COVID-19

Facebook не будет удалять посты об искусственном происхождении коронавируса

В компании заявили, что продолжат обновлять свою информационную политику "в зависимости от появления новых данных"
© AP Photo/Ng Han Guan

ТАСС, 27 мая. Администрация американской социальной сети Facebook перестанет удалять публикации, содержащие предположения об искусственном происхождении коронавируса. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на заявление компании.

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"В свете продолжающихся расследований происхождения коронавируса и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять утверждения о том, что COVID-19 создан человеком", - написал представитель соцсети в письме, распространенном по электронной почте.

Он добавил, что компания продолжит регулярно обновлять свою информационную политику в зависимости от появления новых данных, связанных с расследованием происхождения вируса.

В среду президент США Джо Байден в распространенном письменном заявлении сообщил, что американское разведсообщество в настоящий момент не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. Американский лидер дал поручение разведсообществу "вновь удвоить усилия" с целью изучить все имеющиеся данные и подготовить для него через 90 дней новый отчет по этой теме.

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