Facebook не будет удалять посты об искусственном происхождении коронавируса

ТАСС, 27 мая. Администрация американской социальной сети Facebook перестанет удалять публикации, содержащие предположения об искусственном происхождении коронавируса. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на заявление компании.

"В свете продолжающихся расследований происхождения коронавируса и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять утверждения о том, что COVID-19 создан человеком", - написал представитель соцсети в письме, распространенном по электронной почте.

Он добавил, что компания продолжит регулярно обновлять свою информационную политику в зависимости от появления новых данных, связанных с расследованием происхождения вируса.

В среду президент США Джо Байден в распространенном письменном заявлении сообщил, что американское разведсообщество в настоящий момент не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. Американский лидер дал поручение разведсообществу "вновь удвоить усилия" с целью изучить все имеющиеся данные и подготовить для него через 90 дней новый отчет по этой теме.