ТПП предложила увеличить долю инвестиций банков в экономику до 30% за 10 лет

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила нарастить долю инвестиций банков в основной капитал с 8% до 30% в течение 10 лет. Об этом говорится в предложениях к стратегии развития финансового рынка России до 2030 года, которые сформировал Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике.

Письмо с этой инициативой глава ТПП РФ Сергей Катырин направил первому заместителю председателя Центрального банка РФ Сергею Швецову, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"В течение 10 лет увеличить долю кредитных организаций в инвестициях в основной капитал с нынешних 8% до 30% (увеличение доли инвестиций в банковских активах на 1 п.п. даст экономике около 1 трлн рублей)", - говорится в документе.

Глава ТПП РФ Сергей Катырин ранее предлагал увеличить объем инвестиций банковского сектора в основной капитал. Он отмечал, что "80% финансовых ресурсов сосредоточено в банковском секторе, при этом в инвестициях в основной капитал менее 10% приходит из банковского сектора".