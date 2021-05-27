Опрос: 42% самозанятых в России работают более восьми часов в сутки

"Опрос показал, что 42% работают более восьми часов в сутки, и их рабочий день не нормирован. При этом у 34% рабочий день занимает менее восьми часов в сутки, и лишь 24% самозанятых работают традиционные восемь часов в день. Но, согласно ответам респондентов, есть и плюсы в работе на себя: так, 79% сами выбирают, во сколько начнется их рабочий день, график у них плавающий", - говорится в материалах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.

К отдыху самозанятые отнеслись по-разному: чуть больше трети - 39% - устраивают себе пару выходных на неделе, четверть - 25% - придерживается классического уик-энда, 20% работающих на себя берут несколько выходных в течение месяца, а 3% отдыхают лишь несколько раз в год. Но есть и те, кто вовсе не устраивает себе выходные, таких 13%.

Место работы также у всех разное. Больше половины - 52% - опрошенных не нуждаются в определенном рабочем месте, чаще всего они выезжают к клиентам, 39% работают из дома, и лишь у 9% есть специальное рабочее место вне дома, или же они посещают коворкинг.

"Переработки и ненормированность рабочего дня связаны с тем, что у большого числа самозанятых имеется основная работа, а остальная деятельность является подработкой. С другой стороны, они сами выбирают такой формат работы, и это дает им больше свободы. Например, 85% опрошенных так или иначе позволяют себе заниматься личными делами в рабочее время. Таким образом, реальное рабочее время остается у всех примерно одинаковым", - отметил сооснователь и руководитель Бизнес-платформы ОНФ Михаил Палей, слова которого приводятся в исследовании.