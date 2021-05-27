Дальневосточная авиакомпания попросит крупных перевозчиков сдвинуть расписание рейсов

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Руководство единой дальневосточной авиакомпании, которая создается на базе АК "Аврора", будет стремиться к бесшовным авиаперевозкам по Дальнему Востоку. Как сообщил в четверг в ходе Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке первый заместитель генерального директора авиакомпании "Аврора" Дмитрий Тыщук, для этого придется договариваться с крупными российскими перевозчиками об изменении их расписания.

"Про что мы говорим, это, конечно, бесшовность авиаперевозок, это единая перевозка, чтобы у пассажира были минимальные стыковки. Не везде это удастся сделать, но, тем не менее, наша задача - свести максимум маршрутов этой маршрутной сети именно к такому примеру <…> Здесь показано во времени как это можно выстроить, но при этом придется просить наших больших старших партнеров тоже расписание свое несколько менять", - сказал Тыщук.

Он добавил, что для формирования волн пассажиропотока для бесшовных перевозок придется сдвигать расписание рейсов на Дальний Восток, в том числе из Москвы. Это сложная задача сама по себе, и не везде она в принципе выполнима. Однако, по словам замгендиректора "Авроры", есть аэропорты, в которых реализация такого плана возможна. "В определенных аэропортах это возможно, и будем прилагать все свои усилия, чтобы у нас это получилось", - отметил он.

Об авиакомпании

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Предполагается, что Сахалинская область сохранит за собой 50% минус одна акция будущей авиакомпании, остальные регионы ДФО получат по 5% акций, а Минвостокразвития - "золотую акцию", обеспечив госконтроль над деятельностью акционерного общества для обеспечения равного доступа всех жителей Дальнего Востока к услугам этой авиакомпании.

8 апреля вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разработать вопрос приобретения за счет федерального бюджета 45 российских воздушных судов SSJ-100, Ил-114-300, Л-410 и ЛМС "Байкал" с вводом их в эксплуатацию с 2021 по 2025 годы для единой дальневосточной авиакомпании.

В пресс-службе аппарата полпреда поясняли, что субсидирование межрегиональных перевозок авиакомпании предполагается осуществлять в рамках действующей программы субсидирования региональных перевозок. Минтранс России запросил у правительства РФ 2,66 млрд рублей на субсидирование полетов на межрегиональных маршрутах. Вопрос финансирования находится на стадии проработки у двух федеральных министерств - Минтранса России (в части субсидирования авиаперевозок) и Минпромторга России (в части финансирования приобретения новых воздушных судов российского производства).

На данный момент разработана концепция авиакомпании, включающая в себя потребность в воздушных судах, маршрутную сеть и объемы господдержки на период до 2025 года. Определена маршрутная сеть из 535 социально значимых маршрутов, в том числе 66 межрегиональных и 469 местных.