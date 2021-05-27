Парламент Казахстана ратифицировал протокол к договору ЕАЭС о зачете авансовых платежей

НУР-СУЛТАН, 27 мая. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года, касающийся зачета авансовых платежей. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Протокол подписан 1 октября 2019 года в Ереване главами государств - членов ЕАЭС. Документ направлен на реализацию положений Таможенного кодекса ЕАЭС в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Авансовыми платежами признаются деньги, внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных платежей и налогов, пеней и процентов. В настоящее время при таможенной очистке могут уплачиваться порядка шести видов таможенных платежей и налогов.

"Документом предусматривается: установление возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; определение порядка и сроков, в течение которого на едином счете уполномоченного органа государства - члена должен производиться зачет вышеуказанных пошлин", - говорится в заключении комитета по финансам и бюджету Сената.

Планируется, что ратификация протокола позволит минимизировать затраты участников внешнеэкономической деятельности, связанные с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. Кроме того, это даст возможность упростить администрирование ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

После ратификации Сенатом протокол к договору ЕАЭС о зачете авансовых платежей поступит на подпись президенту Казахстана.