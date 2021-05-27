В ФАС объяснили, чем вызван рост цен на стройматериалы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Рост цен на строительные материалы вызван рядом рыночных факторов, в том числе активизация внутренних и внешних рынков после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией. Об этом говорится в ответе заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрея Цариковского на письмо Ассоциации индивидуального жилищного строительства (ИЖС), копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Ассоциация ИЖС обратилась в ФАС с просьбой провести проверку в связи с необоснованным, по их мнению, ростом цен до 150% на необходимые для строительства материалы.

"Предварительный анализ показал, что рост цен на пиломатериалы может быть вызван рядом таких рыночных факторов, как увеличение себестоимости и оживление спроса на внутреннем рынке после снятия ограничительных мер летом 2020 года, снижение объемов заготовки древесины в 2020 году относительно предыдущих периодов и рост спроса на пиломатериалы на внешних рынках. Кроме того, на рост цен также оказывает влияния сезонная (весенне-летний период) активизация строительных работ", - говорится в ответе Цариковского.

По словам замглавы ФАС, изменение цен на металлопродукцию также могло быть вызвано активизацией на внутреннем рынке, а также на внешнем, так как металлургия является экспортоориентированной отраслью. По данным ведомства, динамика роста цен на отечественном рынке соответствует мировой.

Цариковский уточняет, что весомую долю в себестоимости металлопродукции составляет сырье, в том числе железорудное сырье, лом и отходы черных металлов, угольный концентрат. "Так анализ сырьевой составляющей показал рост цен с июня 2020 года по апрель 2021 года на железорудный концентрат и на лом черных металлов в два раза, рост цен на концентрат коксующегося угля в целом на 42%, <…> [что также] оказывает влияние увеличение себестоимости ее производства", - говорится в ответе.

Замглавы ФАС, комментируя рост цен, также сообщает, что ведомство возбудило дело в отношении ряда металлотрейдинговых компаний, в действиях которых выявлены признаки участия в антиконкурентном соглашении. Также он упоминает в отношении "ММК", "Северстали", и "НЛМК". "В рамках рассмотрения указаннных дел ФАС России проведет всестороннее исследование и оценку действий производителей и поставщиков металлопродукции на предмет соответствия антимонопольному законодательству", - резюмировал Цариковский.

О росте цен

В конце 2020 года ряд российских застройщиков пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

В дело также включилась ФАС, которая провела проверки на рынке металлопродукции. В результате были возбуждены дела против некоторых трейдеров, а также самих производителей, таких как ММК, НЛМК и "Северсталь". По мнению службы, они поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката.

Ранее сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова сообщала ТАСС, что деревянные дома могут подорожать в России на 40% в течение ближайших двух-трех месяцев вследствие увеличения стоимости пиломатериалов. Так, с конца апреля 2020 года стоимость доски за год увеличилась вдвое. Причиной тому послужил острый дефицит пиломатериалов как на внутреннем, так и на внешнем рынках, вызванный высоким спросом на индивидуальное жилищное строительство, которое стало особо востребовано после режима самоизоляции. В связи с этим ассоциация направила в Минпромторг РФ письмо с просьбой о сдерживании роста цен.